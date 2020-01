Tennisestaar Osaka rääkis valusast kogemusest suppamisega: oleksin peaaegu surma saanud!

22-aastane maailma neljas reket käis lainelauaga aeruatamas ehk suppamas Kariibidel Turksi ja Caicose saartel.

"Hoovus vedas meid kaldast kaugele ja ma oleksin peaaegu surnud. Ma pole kunagi suppamas käinud. Mulle ei meeldi ookean, aga me läksime oma maja lähedal ikkagi vette. Ühtäkki hakkas maja meist järjest kaugenema. Ma küsisin: "Kui kaugele sa tahad meid viia?" Vesi oli süsimust ja maja nagu väike täpike, ning ma ei oska eriti hästi ujuda," rääkis Osaka.

Olukord võttis ehmatava pöörde, kui Osaka vette kukkus ja paanikasse sattus. "Mõtlesin kõikidele haidele, kes Kariibi meres elavad ja karjusin ta pihta: "Kui ma suren, siis on see sinu pärast! Sa pead emale seletama, kuidas ma surma sain!" Sain laua peale tagasi ning siis ta ütleb, et nägi vist haid, ja ma karjun ja nutan. Minuga on muidugi kõik korras, sest olen ju siin. Aga tol hetkel mõtlesin küll, et nii ma surra ei taha."

Osakal on Brisbane'i turniiril kolmas asetus. Homses avaringi mängus kohtub ta avaringis kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 23.). Anett Kontaveidiga võib Osaka vastamisi minna kolmandas ringis ehk veerandfinaalis.