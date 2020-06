Tennisemaailma "pahapoiss" tunnistas, et oli Rafael Nadali võites kõvas pohmellis

Kyrgios alistas sel turniiri Nadali 6:2, 7:5, kulutades selleks ühe tunni ja 20 minutit. Nüüd, kolm aastat hiljem tunnistas ta, et tal oli raskusi liikumisega, sest põdes rasket pohmelli.

Ta olevat 24 tundi enne maailma esireketiga kohtumist koomikust sõbra Elliot Loneyga väljas pidu pannud.

"Olen alati elanud ühe põhimõtte järgi. Kui ma tahan hooaja keskel pidutseda ja poistega välja minna, siis ma pean järgmisel päeval midagi tegema, kas või pool tundi treenima," rääkis Kyrgios Loney podcastis.

"Me läksine välja. Meil oli tõsiselt lõbus. Ma olen kindel, et see oli päris kõva pidu. Poolteist päeva hiljem nägin tabelist, et pean Rafaga mängima. See ei muutnud minu jaoks midagi. Olen juba varemgi öelnud, mis ma neist mängijatest arvan. Ma ei vaata neile alt üles ainult sellepärast, kes nad on ja mida nad saavutanud on. Ma lähen lihtsalt väljakule ja mängin suurelt."

"Ma ei saanud eriti liigutada, sest mul oli ikka veel pohmell. Seega ma otsustasin servida väga kõvasti ja mängida ülimalt agressiivselt. Sel õhtul olid kõik tähed paigas ja see oli tõesti väga lihtne," lisas ta.

See polnud Kyrgiosel esimene ega viimane kord pohmelliga väljakule minna. "Ma ei usu, et ma seda järjepidevalt suudaks teha, aga mul on paar korda õnnestunud see kuidagi ära teha. Järjepidevalt sedasi tipus püsida ei oleks võimalik. Ma olen seetõttu kindlasti natuke oma füüsise pealt lõivu maksnud. Aga see on olnud minu valik."