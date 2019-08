Tennisemaailma "pahapoiss" teenis karjääri kuuenda ATP tiitli

Finaalis läks Kyrgios vastamisi maailma üheksanda reketi Daniil Medvedeviga. Kyrgios võitis ülimalt tasavägiseks kujunenud kohtumise 7:6 (8), 7:6 (4), kusjuures kohtumise jooksul kumbki mängumees vastase servi ei murdnud ning isegi murdepallini ei jõutud.

Kyrgios näitas kõrget taset servijoone tagant, kui servis kohtumise jooksul 18 ässa. Medvedev sai neid kirja 10. Topeltvigu austraallane ei teinud, venelase kontole kogunes neid kaks.

Tänu tiitlivõidule tõusis Kyrgios tagasi maailma 30 parema sekka ning peaks suure tõenäosusega teenima ka asetuse augusti lõpus algavaks US Openi suure slämmi turniiriks.

"Tunne on imeline. Arvestades, kus olin kuus kuud tagasi, siis tulla tagasi ja nüüd võita taas, see on imeline tunne," sõnas hooaja teise ja karjääri kuuenda ATP tiitli teeninud Kyrgios. "Tõestasin nii endale kui minu toetajatele, et olen jätkuvalt võimeline triumfeerima. Sportlikus perspektiivis on mul selja taga üks elu parimaid nädalaid."