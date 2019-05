Tennisemaailma pahapoiss šokeeris taas: "Prantsusmaa lahtised imevad!"

Austraallane tegi vastava avalduse oma Instagrami kontole postitatud videos, kus ta kõnnib mööda All England Clubi ehk Wimbledoni suure slämmi turniiri väljakuid. Ühel hetkel mainis ta, et peab varsti Pariisi reisima, mis teda sugugi ei vaimusta.

"Fakt, et ma olen praegu siin ja pean paari päeva pärast Pariisi minema... Selle kohaga võrreldes French Open lihtsalt imeb. See imeb. Absoluutselt imeb."

"Arvan, et Wimbeldon on maailma parim turniir. Vaadake seda suurepärast rohelist väljakukatet. Loobuge saviliivast, mehed. Kellele meeldib liiv? See on nii halb."



"Roland-Garros, c'est de la m... comparé à Wimbledon" 🤬



Kyrgios en roue libre sur Instagram.#HomeOfTennis pic.twitter.com/R4SXl0uH6y — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) May 20, 2019



Samal päeval võis sotsiaalmeedia kaudu teada saada, et Kyrgios harjutas Inglismaal liivaväljakutel endise esireketi Andy Murrayga.

Kyrgios läks Londonisse pärast skandaaliga lõppenud Rooma turniiri, kus ta mängus norralase Casper Ruudi vastu tooli loopis ja kohtunikult disklahvi sai. Ruudile läks teises ringis kirja 6:3, 6:7 (5), 2:1 võit.

Vaata videot!