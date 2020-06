Tennisemaailma "pahapoiss" ei usu suure slämmi turniiri võitmisesse: mu keha ei peaks vastu, sest tahan pidevalt õlut juua

"Ma ei usu, et mu keha peab vastu seitse kohtumist suure slämmi turniiril, millest kõik võivad potentsiaalselt kujuneda kolme-nelja tunni pikkuseks," vahendas portaal Tennis World USA austraallase sõnu. "Kui saaksin, jooksin pärast igat kohtumist õlut. Mulle meeldib lõõgastuda."

"Minu arvates võetakse sporti natukene liiga tõsiselt. Minu eesmärgiks ei ole suure slämmi turniiri võitmine," avaldas 25-aastane Kyrgios. "Tahan asja teha omal viisil, nautida ja mängida."

Kyrgios lisas, et ei kavatse endale ka treenerit palgata. "Minu arvates on see veidi raha raiskamine, sest nad teenivad liiga palju. Treeneri palkamine on minu puhul mõttetu, sest ma ei taha ka tema aega raisata," tunnistas ta. "Ma ei usu, et ükski treener oleks selleks valmis, sest see (minuga töötamine) oleks õudusunenägu. Olen karjääris juba liiga kaugel oma asjades sees ja mulle ei meeldi nõu kuulata."

Kyrgiose parimaks tulemuseks suure slämmi turniiridel on kahel kohal veerandfinaali jõudmine. Kaheksa parema hulka edenes ta 2014. aastal Wimbledonis ning aasta hiljem kodustel Austraalia lahtistel.