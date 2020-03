Koroonapuhangust tingitud eriolukorra tõttu on spordimaailmas palju segadust. Paus on tehtud ka tenniseelus. 8. märtsil jäeti USA-s ära Indian Wellsi turniir, mis naistel kuulub Premier Mandatory ja meestel Masters 1000 võistluste hulka. Tegemist on suure slämmi turniiride järel tugevuselt teise kategooria sarjadega. Sellele teatele järgnes kolm päeva hiljem naiste ja meeste tenniseorganisatsioonide ühine otsus jätta ära kõik järgmise kuue nädala võistlused.