Tenniselegend Boris Becker kritiseeris noormängijaid: neil pole õiget mentaliteeti!

"Lugesin just statistikat, et ükski tegevmängija vanuses alla 28 aasta, kui välja jätta Dominic Thiem (ATP 4.), pole viimastel aastatel suure slämmi turniiril finaali jõudnud," vahendas Reuters Beckeri sõnu. "See pole hea näitaja ühegi alla 28-aastase tennisisti jaoks."

"Ärge hakake mulle rääkima, et teised on lihtsalt liiga head. Peaksime seadma kahtluse alla iga noormängija mentaliteedi ja kvaliteeti," jätkas sakslane. "See lihtsalt pole normaalne."

Lisaks Nadalile, Djokovicile ja Federerile on viimase kolme aasta jooksul jõudnud suure slämmi finaali ka Juan Martin del Potro (ATP 12.), Kevin Anderson (ATP 8.), Marin Cilic (ATP 15.) ja Stanislas Wawrinka (ATP 19.), kuid kõik neist on vähemalt 30-aastased mängumehed.

"Austan väga Rogerit, Nadali ja Djokovici, aga leian, et noored peaksid tippu tõusma," lisas Becker. "Loomulikult on suur kolmik lõpuks liiga vana, aga tahaks ju näha, kuidas noored oma tippajal neist juba mööda tõusevad. Noortel jääb õigest mentaliteedist puudu. Asi ei ole mängustiilis või füüsilises vormis, vaid suhtumises. Õige suhtumine ongi vahe võitjate ja kaotajate vahel."