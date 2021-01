Tennise paha poiss kirus Djokovici ja Tomici sõbratari, kes peab ise juukseid pesema

Kyrgiosele ei meeldinud, et Djokovic esitas Australian Openi korraldajatele omapoolsed nõudmised, et kõik mängijad saaks enne suure slämmi turniiri võrdsed võimalused. Hetkeseisuga peavad 72 tennisisti - nende seas ka Anett Kontaveit - viibima täiskarantiinis, sest nad saabusid võistluspaika lennukitega, millel olid ka koroonapositiivsed inimesed.

Djokovic tegi ettepaneku, et täiskarantiinis viibivatele mängijatele toodaks hotellitubadesse spordi- ja treeningvarustus, neile pakutaks korralikku täisväärtuslikku toitu, nad saaks oma treeneritega kohtuda ja tenniseväljakutel treenida. Turniiri korraldajad on kõik need nõudmised juba tagasi lükanud.

Endine Austraalia Davis Cupi koondise mängija Sam Groth nimetas Djokovici sammu "isekaks poliitiliseks käiguks" ning Kyrgios nõustus selle kriitikaga.

"Djokovic on tööriist," kirjutas Kyrgios Twitteris.

"Ma ei pahanda Berniega [Tomic], kuid tema proual pole ilmselt mingit perspektiivi, naeruväärsed kaadrid," lisas Kyrgios, viidates Bernard Tomici sõbratarile Vanessa Sierrale, kes viibib koos Tomiciga täiskarantiinis ning on olukorda sotsiaalmeedias esitlenud. Muuhulgas on Tomici kallim kurtnud, et peab esmakordselt elus ise oma juukseid pesema, sest teda ei lastud hotellitoast välja juuksurisalongi.

Eelmisel aastal, kui Djokovic korraldas kõmulise Adria Touri võistluse, kus paljud mängijad koos esinumbriga haigestusid koroonaviirusesse, oli Kyrgios öelnud Djokovici kohta, et tal puuduvad "liidriomadused ja tagasihoidlikkus".

