Tänavune US Openi tenniseturniir toimub ilma pealtvaatajateta

Sellise ettepaneku kiitis täna heaks New Yorgi kuberner Andrew Cuomo, teatab BBC Sport.

Turniir peetakse endiselt Flushing Meadowsil, kuigi paljud tennisistid on kurtnud, et ei soovi New Yorki reisida, sest seal on koroonaviirus nõudnud juba üle 30 000 inimese elu.

Teiste seas on kriitiliselt sõna võtnud ka sellised tähed nagu Rafael Nadal, Novak Djokovic, Ashleigh Barty ja Simona Halep.

Sel aastal on suure slämmi turniiridest peetud vaid Australian Open. Suvine Wimbledon jäeti ära, mai lõpus algama pidanud French Open on lükatud septembrikuusse.