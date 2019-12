Tänavune Australian Openi poolfinalist jääb sel korral Melbourne`i tippturniirilt eemale

25-aastast prantslast on viimastel kuudel seganud parema käe küünarnuki vigastus. Viimati käis Pouille väljakul oktoobrikuus, kui kaotas Shanghai Masteri teises ringis John Isnerile.

"Pean suure pettumusega teatavaks tegema, et ma ei saa uue aasta alguses osaleda ei Adelaide`i turniiril ega Australian Openil," avaldas Pouille esmaspäeval. "Nagu võite ette kujutada, on see minu jaoks väga suur pettumus, kuid hooaeg on pikk, karjäär on pikk ja minu eesmärk on tagasi tulla täiesti terve ja konkurentsivõimelisena."

Pouille on maailma TOP 50-sse kuulunud alates 2016. aasta maikuust. Australian Open ongi ainus suure slämmi turniir, kus ta on siiani nelja parema hulka suutnud murda.