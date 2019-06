TÄNA | Kas elukaaslase triumfist innustust saanud Thiem suudab French Openi kuninga Nadali trooni kõigutada?

33-aastane Nadal jahib oma karjääri 12. French Openi tiitlit ja kokku 18. suure slämmi karikat. Thiemil suurturniiride tiitleid veel pole.

Eelmisel aastal Pariisis esimest korda suure slämmi finaali jõudnud Thiem võitis Nadali vastu kolme seti peale üheksa geimi ja kaotas 4:6, 3:6, 2:6. "Kolmest setist parem" süsteemis on Thiem Nadalist jagu saanud neljal korral, viimati tänavu Barcelona turniiri poolfinaalis numbritega 6:4, 6:4.

"Viiest setist parem" turniiril ei paista Nadalil aga liivaväljakul vastaseid jaguvat. Nadal on sel French Openil loovutanud kogu teekonna peale vaid ühe seti (kolmandas ringis belglasele David Goffinile). Thiemil on aga seljataga raske viiesetiline ja vihmapauside tõttu kaks päeva väldanud poolfinaalmäng maailma esireketi Novak Djokoviciga, mis lõppes austerlase 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 võiduga. Neljasetiliseks venisid ka tema mängud esimeses, teises ja kolmandas ringis.

Nadali ja Thiemi mängude üldsaldo on hispaanlase kasuks 8:4, kuid Thiemile peaks kindlust lisama fakt, et ta on üks väheseid mehi, kes Nadalist liival mitu korda jagu saanud. Enne Barcelona võitu oli Thiem "liivakuninga" vastu edukas ka 2018. aasta Madridi Mastersi veerandfinaalis, kus austerlase võidunumbrid olid 7:5, 6:3.