TÄNA DELFI TV-s | Maailma teine reket mängib Dubai turniiri finaalis noore Kasahstani tennisetähega

2015. aastal Dubais võidutsenud Halep alistas eilses poolfinaalis ameeriklanna Jennifer Brady kõigest 62 minutiga 6:2, 6:0. Rõbakina mängis üle Petra Martici, kes oli lõpetanud Anett Kontaveiti teekonna veerandfinaalis, tulemusega 7:6 (5), 7:6 (2).

Naised on omavahel kohtunud korra - Halep andis mullu Wuhanis Rõbakinale avasetis seisul 4:5 seljavigastuse tõttu loobumisvõidu.

"See on hämmastav, mida ta (Rõbakina) on tänavu juba suutnud," sõnas Halep eilse poolfinaali järel. "Olen teda mõnes mängus pisut näinud. Tal on võimas serv. Pean olema agressiivne ja enesekindel, et mul tekiks võimalus, ning lihtsalt võitlema."

Noorukese Rõbakina jaoks on tegemist juba tänavuse neljanda finaaliga. Hobartis võidutsenud Kasahstani tennisist on Dubais alistanud teiste seas ka maailma 3. reketi Karolína Plíšková ning tänavuse Australian Openi tšempioni Sofia Kenini.