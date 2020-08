TÄNA DELFI TV-s | Kontaveiti alistamise järel turniiri pooleli jätnud, ent seejärel ümber mõelnud Osaka kohtub poolfinaalis tugeva belglannaga

Osaka otsus tuli seoses mustanahalise Jacob Blake'i tulistamisega politsei poolt. USA politseinik Rusten Sheskey tulistas pühapäeval Jacob Blake'i selja tagant seitse korda. Juhtum leidis aset Wisconsini osariigis Kenosha linnas ning sellele on järgnenud uus protestide laine üle Ameerika. Kinnipidamise käigus korrakaitsjatele vastupanu osutanud Blake sai väga raskelt haavata ega suuda arstide sõnul selgroovigastuse tõttu tõenäoliselt enam kunagi käia.

"Mustanahalise naisena tunnen, et hetkel on palju tähtsamaid teemasid, mis vajaksid kohest tähelepanu. Minu tennise vaatamine on selle kõrval teisejärguline," teatas Osaka algselt Twitteris.

Neljapäeva õhtul avaldas kahekordne suure slämmi turniiri võitja, et on pärast kohtumisi WTA ja USTA-ga (USA alaliit) valmis ikkagi turniiriga jätkama ning poolfinaalis belglanna Elise Mertensi (WTA 22.) vastu platsile tulema. "Nagu teate, loobusin eile turniirist, et toetada võitlust rassilise ebaõigluse ja jätkuva politseivägivalla vastu," sõnas endine maailma esinumber Evening Standardi vahendusel.

"Ma olin ja olen valmis vastasele loobumisvõidu andma. Siiski, pärast pikki arutelusid WTA ja USTA-ga olen valmis nende soovil reedel mängima. Nad pakkusid välja, et lükkavad kõik kohtumised reedeks edasi ning minu meelest aitab see tuua liikumisele tähelepanu juurde. Tänan WTA-d ja turniiri korraldajaid toe eest."

Osaka ja Bertensi vaheline kohtumine algab reede õhtul Eesti aja järgi kell 18. Delfi TV teeb sellest kohtumisest ka otseülekande.

Teise finalisti selgitavad välja Johanna Konta (WTA 15.) ja Victoria Azarenka (WTA 59.).