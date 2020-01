TÄNA DELFI TV-s | Kontaveit heitleb Brisbane'is veerandfinaalkoha eest maailma üheksanda reketiga

Kontaveit ja Bertens on seni omavahel kohtunud kolmel korral. Esimese omavahelise duelli kallutas Kontaveit 2016. aastal New Havenis 6:3, 6:4 enda kasuks, kuid kaks järgmist matši on lõppenud hollandlanna võiduga.

Bertens jäi 2017. aastal 6:4, 3:6, 6:1 peale Gstaadis ning 2018. aastal 6:3, 2:6, 6:3 Cincinnati Mastersil.

Kontaveidi ja Bertensi matš algab Pat Rafeteri Arenal eeldatavasti Eesti aja järgi kell 12.30-13.00.