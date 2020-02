TÄNA DELFI TV | Kontaveidi alistanud Sabalenka kohtub poolfinaalis Kuznetsovaga, Barty võtab vastu Kvitova

Sabalenka (WTA 13.) alistas mäletatavasti teises ringis meie esireketi Anett Kontaveidi. Valgevenelanna läheb püüdma oma karjääri 10. finaalikohta. Poolfinaalides on tema võitude-kaotuste suhe 9-5. Viimane kord üritas ta finaali pääseda jaanuaris Adelaide'is, kuid kaotas siis kahes setis ukrainlannale Dajana Jastremskale.

Veerandfinaalis Belinda Bencici 6:4, 6:4 alistanud venelanna Kuznetsova (WTA 46.) on karjääri jooksul võitnud rohkem tiitleid kui Sabalenka finaale on mänginud, täpsemalt 18. 24 korral on ta pidanud leppima teise kohaga ehk kokku on venelannal finaalikohti 42.

Omavahel on Sabalenka ja Kuznetsova kohtunud kahel korral. Viimati sai 2019. aasta Madridis 7:5, 6:4 võidu Sabalenka, aasta varem kuulus Indian Wellsis 6:4, 6:3 võit Kuznetsovale. Doha veerandfinaalis võitis Sabalenka kolmes setis hiinlannat Saisai Zhengi.

Barty (WTA 1.) ja Kvitova (WTA 11.) lähevad vastamisi juba üheksandat korda. Mõlemal on teineteise vastu neli võitu. Tšehhitar on WTA tasemel finaalides mänginud 36 korda (27 tiitlit, 9 teist kohta), Bartyle oleks see edu korral 14. kord turniirivõidu peale mängida (8 tiitlit, 5 teist kohta).

Veerandfinaalis alistas Kvitova kolmes setis Läti esindaja Jelena Ostapenko, Barty sai samuti kolmes setis jagu hispaanlannast Garbine Muguruzast.