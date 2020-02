TÄISPIKKUSES | Simona Halep alistas maratonmatšis noore Kasahstani tennisetähe ja triumfeeris Dubais

Avasetis sai näha üht servimurret. 3:2 eduseisus suutis Rõbakina murda Halepi pallingu, millest piisas, et lõpuks avasett 6:3 võita. 45 minutit kestnud teises setis suutis Halep omakorda kahel korral Rõbakina servi murda ja 6:3 võiduga kohtumise otsustavasse setti viia.

Kolmandas sai Halep juba 6:5 eduseisus servida turniiri võidu peale. Noor Kasahstani mängija suutis aga raskest seisust välja tulla ning rumeenlanna servi murda. Kiires lõppmängus oli seis veel tasa 5:5. Seejärel võttis Halep kaks punkti järjest ning teenis karjääri teise võidu Dubais.

ENNE MÄNGU:

2015. aastal Dubais võidutsenud Halep alistas eilses poolfinaalis ameeriklanna Jennifer Brady kõigest 62 minutiga 6:2, 6:0. Rõbakina mängis üle Petra Martici, kes oli lõpetanud Anett Kontaveiti teekonna veerandfinaalis, tulemusega 7:6 (5), 7:6 (2).

Naised on omavahel kohtunud korra - Halep andis mullu Wuhanis Rõbakinale avasetis seisul 4:5 seljavigastuse tõttu loobumisvõidu.

"See on hämmastav, mida ta (Rõbakina) on tänavu juba suutnud," sõnas Halep eilse poolfinaali järel. "Olen teda mõnes mängus pisut näinud. Tal on võimas serv. Pean olema agressiivne ja enesekindel, et mul tekiks võimalus, ning lihtsalt võitlema."