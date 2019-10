Osakale oli see juba teine järjestikune turniirivõit, mis tähendab, et järjepanu on ta võitnud kümme matši. Septembri keskel jäi ta löömatuks ka Osakas toimuval võistlusel.

21-aastane Osaka auhinnakapis on nüüd viis karikat, millest kaks on suure slämmi võidud (2018 US Open ja 2019 Australian Open).

Homme avaldatavas maailma edetabelis tõuseb Osaka kolmandale kohale. Ülejärgmisel nädalal peaks ta kaasa tegema ka Moskva turniiril, kuhu on end üles andnud ka Anett Kontaveit.