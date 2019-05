TÄISPIKKUSES | Madridi finaalis mängivad liivaväljakute kaks maailma parimat tennisisti

Bertens suutis poolfinaalis vastase üheksast murdepallist päästa koguni kaheksa. Lisaks suutis ta tõrjuda ka kolm Stephensi settpalli.

Seega lähevad Madridi finaalis vastamisi Bertens ja rumeenlanna Simona Halep (WTA 3.).

Liivaväljakute edetabelit vaadates selgub, et finaalis kohtuvad selle väljakukatte kaks parimat mängijat. Halep hoiab liivaväljakute edetabelis kindlalt esikohta. Bertens on selgelt teisel positsioonil. Eestlanna Anett Kontaveit on selles pingereas kümnes.