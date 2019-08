TÄISPIKKUSES | 19-aastane Kanada täht sai Toronto finaalis Serena Williamsi vastu loobumisvõidu

Williamsit hakkasid esimese seti ajal segama seljavalud ning valu muutus nii kannatamatuks, et ameeriklanna pidi pisarsilmi teatama, et ei suuda kohtumist jätkata. Selleks hetkeks oli Andreescu juhtimas avasetis 3:1.

"Ma vabandan väga, aga ma ei suutnud mängida enam. Ma püüdsin väga," sõnas Williams. "Kogu aasta on mu jaoks raske olnud, aga me pingutame edasi."

"Tean hästi, mis tunne on turniirist loobuda, see pole kunagi lihtne," rääkis Andreescu. "Ma ei oodanud, et sellisel viisil võidan. Serena, sa oled tõeline tšempion."

"Ma olen lihtsalt sõnatu. Minu unistus on täitunud," sõnas kanadalanna triumfi kohta.

Williams pidi oma pika karjääri jooksul alles teist korda mõne turniiri finaalis vigastuse tõttu loobumisvõidu andma, kusjuures esimene kord juhtus see 2000. aastal ehk aastal, mil tema tänane vastane Andreescu sündis.

Noore Andreescu jaoks on tegu aga tõeliselt vägeva hooajaga. Kanadalanna jaoks oli tänane triumf juba teine sel aastal. Nimelt võidutses Andreescu ka Indian Wellsi turniiril. Ühtlasi sai temast esimene Kanada tennisist viimase 50 aasta jooksul, kes koduse WTA Rogers Cup turniiri võitnud.

ENNE MÄNGU:

Finaalis mängivad endine esireket ja 23-kordne suure slämmi turniiri võitja Serena Williams (WTA 10.) ning alles 19-aastane kanadalanna Bianca Andreescu (WTA 27.).