Täielik seljavõit! Nadal purustas French Openi finaalis Djokovici ja tõusis Federeri kõrvale

34-aastane Nadal jõudis ühtlasi 20. suure slämmi turniiri võiduni, tõustes sellega legendaarse šveitslase Roger Federeri kõrvale.

Kahes esimeses setis murdis Nadal Djokovici pallingu kokku lausa viiel korral ning sai pooleteise tunniga kindla edu 6:0, 6:2. Viimaseks jäänud setis suutis serblane kõige enam vastupanu osutada. Ta murdis pärast oma servi kaotust viiendas geimis koheselt tagasi, ent 11. geimis andis ta oma pallingu taas ära ning hispaanlane tüüris seejärel võidusadamasse.

Kohtumine kestis 2 tundi ja 43 minutit. Nadal lõi neli serviässa, tegi 31 äralööki ja 14 sundimata viga (neist 8 viimases setis). 33-aastasel Djokovicil kogunes äralööke 38, kuid sundimata vigu lausa 58. Kui hispaanlane realiseeris 18-st murdepallist seitse, siis Djokovic sai vaid viis murdevõimalust ja suutis neist ära kasutada ühe. Mängu üldpunktid olid veenvalt Nadali kasuks 106:77.

"See võit tähendab minu jaoks kõike. Ausalt öeldes ma üldse ei mõelnud 20. suure slämmi võidule ja Rogeri saavutuse kordamisele, mõttes oli vaid Roland Garrose võit. Olen oma karjääri tähtsamad tipphetked saanud just siin. Mul on selle linna vastu eriline armastus ja see väljak on unustamatu," sõnas õnnelik Nadal oma võidukõnes.



Djokovici arvel on endiselt 17 suure slämmi võitu. Tänase triumfiga oleks temast saanud kaasajal esimene meestennisist, kes on suutnud kõiki suure slämmi turniire võita vähemalt kahel korral.