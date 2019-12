Suur kihlveoskandaal Euroopa tennises: patustanud on ka üks tiitlitega pärjatud TOP 30 mängija!

Uurimine on lisaks Saksamaale käivitatud ka Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal ja USA-s. Saksamaa meedias on üks sealne kahtlusalune identifitseeritud kui keegi "Max H.". Rohkem nimesid artiklites välja toodud pole. TOP 30 mängija, kellest räägitakse, on karjääri jooksul võitnud kolm ATP tiitlit.

"See juhtum on seotud Armeenia panustamismaffiaga ning on laiali jaotatud seitsme riigi peale Euroopas. Pettused on toime pandud väga intelligentselt ning suures mahus," ütles uurimist teostav Belgia peaprokuröri asetäitja Eric Bisschop.

Skeem nägi ette, et kokku lepitud tulemusega mängudele on tehtud mitmeid väikseid panuseid ning iga mänguga teeniti tuhandeid eurosid.

"See maffia on väga struktureeritud: ühed inimesed vastutavad kontode eest, teised pesevad raha ning kolmandad astuvad mängijatega kontakti," lisas Bisschop.

Tennise puhtuse eest vastutav Tennis Integrity Unit (TIU) on sel aastal võistluskeelu määranud rohkem kui 20 mees- ja naismängijale. TIU poole on pöördunud Argentina profimängija Marco Trungelliti, kes tunnistas, et tema poole on kihlveopettuse ettepanekuga pöördutud.

"TOP 50-s on profimängijaid, kes on mänge ära andnud. Ei saa öelda, et pettused toimuvad ainult madalamatel tasemetel. Seda juhtub igal tasemel," ütles Trungelliti.