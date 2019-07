Suur finaal: Djokovic tuli raskest seisust välja ja alistas Federeri viiendas setis 13:12

Otsustavas setis oli Federeril suurepärane võimalus mäng enda kasuks pöörata. Seisul 7:7 murdis ta Djokovici servigeimi ja asus ise pallima. Djokovic murdis aga kohe tagasi ning seejärel jätkati seisuni 12:12. Sealt hakati mängima kiiret lõppmängu, kus kindlalt jäi peale Djokovic.

Kahe tenniselegendi omavaheline finaal kestis lõpuks neli tundi ja 57 minutit.

Djokovic võitis Wimbledonis nüüd teist aastat järjest ning kokku on ta seal triumfeerinud viiel korral. Federeril on Wimbledonist kirjas kaheksa esikohta.

Kõigi aegade edetabelis on Federer jätkuvalt esimene. Šveitslasel on kirjas 20 suure slämmi tiitlit. Teisel kohal on Rafael Nadal 18 esikohaga, Kolmandal positsioonil oleval Djokovicil on koos 16 tiitlit.