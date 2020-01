Suur eelvaade Australian Openi finaalidele: kas Muguruza ja Djokovici nimed võib juba karikasse graveerida?

Neljast laupäeval ja pühapäeval Rod Laver Arenale astuvast finalistist vaid üks teeb nii suures mängus debüüdi - 21-aastane ameeriklanna Sofia Kenin, kes poolfinaalis lülitas konkurentsist maailma esireketi Ashleigh Barty numbritega 7:6 (6), 7:5. Kenini senine parim saavutus suurtel slämmidel oli eelmise aasta French Openil neljandasse ringi jõudmine.

Kahekordse slämmiturniiri võitja Muguruzaga (2016 French Open, 2017 Wimbledon) on Kenin kohtunud vaid korra ning teda eelmisel aastal Pekingi turniiri avaringis 6:0, 2:6, 6:2 võitnud.

"Seisud on sellised, et viska kulli ja kirja. Muguruza on pisike favoriit, aga tuleb silmas pidada, et Keninil terendab elu šanss, ta annab endast kõik. Võidukohustus ja pinge on pigem Muguruza peal," arvas Uba. "Keninil on kõva psühholoogiline süst sees eelmisest ringist, kui sai üle löödud maailma esireket, kes oli vaieldamatu favoriit kogu turniiri võidule. Kelle närv paremini vastu peab ja kellel satub parem päev olema, see võidab. Tuua välja selle paari meeletu soosik oleks ülekohtune teise mängija vastu."

Füüsiline eelis peaks lasuma Muguruzal, kes on kuus varasemat ringi Melbourne'is läbinud väiksema energiakuluga. Võidetud-kaotatud geimide suhe on Muguruzal +31, Keninil +42. Loovutatud settide osas suurt erinevust pole: Kenin on kaotanud ühe, Muguruza kaks setti.