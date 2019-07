Šokk-kaotuse saanud Osaka pressikonverents lõppes enneaegselt: "Kas ma tohin lahkuda? Ma hakkan nutma."

Ajakirjanikud olid valitseva US Openi ja Australian Openi tšempioni oma endast nii välja viinud, et Osaka jättis viimasele küsimusele üldse vastamata. "Kas ma võin lahkuda? Ma tunnen, et hakkan kohe nutma," ütles 21-aastane jaapanlanna ning lahkus.

Küsimus polnud iseenesest just kõige raskemate killast: "Kas sul on olnud raske kohaneda kogu selle kuulsusega, mis sind saadab? Sinust on paari kuuga saanud ülemaailmne superstaar."

Küll aga pidi Osaka aru andma naiste tennises viimasel ajal valitsenud ettearvamatuse kohta. Küsimusele, kas kaotusvalu pisendab tõsiasi, et praegusel ajal võivad kõik võita kõiki, vastas jaapanlanna: "Ei. See paneb mind end veel halvemini tundma, sest nüüd ütleb järjest rohkem inimesi sedasama, mida teie just ütlesite."

Kui raske on mängida kellegi vastu, kellele sa hiljuti oled kaotanud (Putintseva sai Osaka komistuskiviks ka Birminghami turniiril - toim)? Kui raske on seda peast välja saada? "Kui raske on seda peast välja saada?" küsis Osaka vastu. "Väga raske. Ma ei tea, kuidas sellele vastata."

Treenerist loobumine on ka sinu vormis kajastunud (veebruaris lõpetas koostöö nimeka juhendaja Sascha Bajiniga, kes treenib nüüd Kristina Mladenovici - toim). Kas sa näed ka ise nendes asjades seost või on see lihtsalt kokkusattumus? "Ma ei arva, et see üldse seotud oleks."

Küsimusele, kuidas ta pärast sellist ebaõnnestumist enesekindlust taastada kavatseb ja kelle abiga, vastas Osaka: "Ma ei tea. Te tahate minult vastuseid küsimustele, mida ma isegi pole veel läbi mõelnud."

Osaka kaotusnumbrid Putintsevale olid 6:7 (4), 2:6. Eelmisel suurel slämmil French Openil kaotas ta kolmandas ringis tšehhitarile Katerina Siniakovale (WTA 38.).