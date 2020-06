Skandaalse turniiri korraldanud Novak Djokovici vanemad astusid poja kaitseks välja ning süüdistasid teist tennisisti: ta tuli ilmselt haigena kohale

Djokovici korraldatud Aadria tuuri esimene osavõistlus peeti juuni keskpaigas Serbias. Möödunud nädalal liikusid tennisetähed edasi Horvaatiasse Zadarisse, kus alustati teise osavõistlusega. Kusjuures kahe turniiri vahel käisid sportlased Belgradi ööklubis pidutsemas ning hiljem koos korvpalli mängimas.

Zadari osavõistlus jäeti aga enne pühapäevast finaali pooleli, sest selgus, et võistlusel mänginud Dimitrov on andnud positiivse koroonaproovi. Dimitrov mängis möödunud laupäeval kohaliku tähe Borna Coriciga (ATP 33.), kellele ta 1:4, 1:4 kaotas. End kehvasti tundnud bulgaarlane lendas mängu järel Monacosse tagasi, kus tema ja ta treener andsidki positiivse koroonaviiruse testi.

Esmaspäeval selgus, et ka Coric on koroonaviirusesse haigestunud. Teatavasti on nüüdseks viirus tuvastatud veel serblasel Viktor Troicki (ATP 184.), tema rasedal abikaasal, Novak Djokovicil, tema füüsilise ettevalmistuse tereneril Marko Panikil ja NBA tähel Nikola Jokicil, kes alles hiljuti Djokoviciga kokku puutus.

Tenniseässad eesotsas Djokoviciga on saanud tuuri enneaegse korraldamise ning vastutustundetu käitumise tõttu spordimaailmas palju kriitikat. Nüüd astus serblase isa maailma esinumbri kaitseks välja ning ajas süü Dimitrovi kaela.

"Miks see juhtus? Sest see mees tuli ilmelt haigena kohale, ei tea kust," rääkis Srdjan Djokovic Horvaatia meediale Dimitrovi kohta. "Ta ei andnud testi siin, vaid kuskil mujal. Minu arvates pole see õige. Ta põhjustas kahju nii Horvaatias kui ka meie perekonnale Serbias. Mitte keegi ei tunne praeguse olukorra tõttu end hästi."

"On kohutav, mida kirjutatakse, kuid oleme sellega harjunud," lisas Djokovici ema Dijana.

Djokovici isa sõnavõtu teeb üllatavaks asjaolu, et Djokovic ise keeldus esialgu testimast. Ehkki serblane oli Dimitrovi positiivse proovi ilmnemise ajal veel Horvaatias, lasi ta end testida alles Serbias. Djokovic väitis esialgu, et tal ega tema lähikondlastel pole tekkinud ühtegi haigusesümptomit. Ka pärast positiivse proovi andmist pole tal väidetavalt sümptomeid esinenud.