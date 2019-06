Skandaalne Kyrgios ülbitses kohtunikega ning mõnitas pukimehe mütsi

Maailma 39. reket sai küll avaringis hispaanlase Roberto Carballes Baena (ATP 72.) üle 7:6 (4), 6:3 võidu, kuid langes siis samal päeval teises ringis kaheksandana paigutatud kanadalase Felix Auger Aliassime (ATP 21.) vastu tasavägises mängus 7:6 (4), 6:7 (3), 5:7.

Sõnelus iirlasest pukimehe Fergus Murphyga leidis aset esimese mängu ajal pärast settpalli kaotamist. Austraallane polnud rahul joonekohtuniku tegutsemisega, kes tema arvates lasi läbi hispaanlase topeltvea.

Esimene tiraad tõi Kyrgiosele hoiatuse ebasportliku käitumise eest: "See poleks saanud olla kaugemal väljas. Mida sa teed?"

Hoiatus ei mõjunud. Sõnelus jätkus ning õhku paisati ka ähvardused platsilt lahkuda. "Pall oli teisel servil nii palju väljas. Ma lähen," lisas ta. "Ma ei anna endast sada protsenti, kui joonekohtunik mängu takistab. Ma ei taha mängida."

Publik sai šõud veelgi. Pooltevahetuse ajal kiikas Kyrgios üle aia Gilles Simoni ja Kevin Andersoni mängu, üritas joonekohtunikuga "nukke lüüa" ning mõnitas pukikohtuniku peakatet. "See on nali, mees. See on tõsine nali," ütles ta Murphyle. "Su müts näeb naeruväärne välja. Isegi päikest pole väljas."

Sel nädalal Queen'si turniiri seganud vihmapauside tõttu eile ka teise mängu pidanud Kyrgios ei suutnud sealgi end vaos hoida ning sai hoiatuse palli staadionilt välja löömise eest. Austraallase esituses nägi teises mängus ka altkäeservi, ühe joonekohtuniku otsuse ümber lükkamist vastase kasuks ning torisemist naisfotograafi kallal, kes julges klõpsu teha nina nuuskavast Kyrgiosest.