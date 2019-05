Skandaalne Austraalia tennisist loobus French Openist

Alles eile oli Kyrgios nimetatud Prantsuse lahtiseid turniiriks, mis "imeb".

Austraallane tegi skandaalse avalduse oma Instagrami kontole postitatud videos, kui ta kõndis mööda Wimbledoni suure slämmi turniiri väljakuid: "Fakt, et ma olen praegu siin ja pean paari päeva pärast Pariisi minema... Selle kohaga võrreldes French Open lihtsalt imeb. See imeb. Absoluutselt imeb."

"Arvan, et Wimbeldon on maailma parim turniir. Vaadake seda suurepärast rohelist väljakukatet. Loobuge saviliivast, mehed. Kellele meeldib liiv? See on nii halb," jätkas austraallane.

Kyrgios pidanuks French Openi avaringis mängima Briti teise numbri, Cameron Norrie`ga (ATP 41.).