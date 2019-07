Simona Halep: Serena Williams ei hirmuta mind enam

Halep põrmustas 23-kordse suure slämmi tiitlivõitja finaalis 56 minutiga 6:2, 6:2. Margaret Courti kõigi aegade rekord (24 slämmi) jäi püsima.

"Ma olen alati natuke hirmul olnud, kui ma Serenaga olen kohtunud. Ta on meie kõigi iidol ja eeskuju. Kuid täna otsustasin enne matši, et ma keskendun vaid endale ja suure slämmi finaalile, mitte temale," rääkis 27-aastane Halep pressikonverentsil.

"Seetõttu võisin mängida oma parimat mängu, olla lõdvestunud, positiivne ja enesekindel. Olen päris kindel, et see oli mu elu parim matš."

Enne tänavust aastat polnud Halep kunagi Wimbledonis poolfinaalist kaugemale jõudnud. US Openil on rumeenlanna laeks jäänud samuti nelja parema sekka edenemine. 2018. aastal võitis ta French Openi. Eelmise aasta Australian Openi finaalis tunnistas ta Caroline Wozniacki paremust.

"Minevikus kaotatud finaalid aitasid mul selle hetkega silmitsi seistes asjale teistmoodi läheneda. Suure slämmi finaali mängida pole lihtne. Sa hakkad seda hetke kartma ja lähed liiga närvi. Olen õppinud, et see on normaalne matš, ega mõtle nii palju karikast. Lähen lihtsalt väljakule ja annan endast parima. Nii ma ka tegin," sõnas Halep.

WTA edetabelis tõuseb endine esireket Halep seitsmendalt kohalt neljandaks, Williams kerkib kümnendalt positsioonilt üheksandaks. Anett Kontaveit parandab samuti kohta ühe rea võrra, tõustes 19-ndaks. Kaia Kanepi kerkib suisa üheksa koha võrra 67. positsioonile.