Simona Halep pääses Wimbledonis kindla võiduga finaali

Seitsmenda asetusega Halepil kulus ukrainlanna alistamiseks vaid 73 minutit. Ta realiseeris viiest murdepallist neli ning võitis mängu 114-st punktist 68 ehk 60%.

"See on minu elu üks õnnelikumaid hetki! See polnud sugugi nii kerge nagu tulemus näitab, pidin kõvasti võitlema. Olen väga elevil, kuid samas ka väga närvis," sõnas Halep võidu järel. Rumeenlanna on varem Wimbledonis korra (2014) poolfinaali jõudnud.

Halepi finaalivastane tuleb paarist Serena Williams (WTA 10.) - Barbora Strycova (WTA 54.).