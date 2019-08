Serena Williamsi jaoks tülikas kohtunik ei pääse US Openil ameeriklanna matšides õigust mõistma

"Meie eesmärgiks on määrata parim kohtunik õigele matšile. Langetasime otsuse, et tema [Ramos] ei pääse õdede Williamsite mängudes õigust mõistma," teatas US Openi kohtunik Soeren Friemel.

Ramos hoiatas mulluses finaalis, kus Williams kaotas Naomi Osakale, ameeriklannat kolmel korral ning määras talle viimase rikkumise järel ühe geimi kaotuse. Selle otsuse eel oli Williams pukikohtunikku sõimanud petiseks ja vargaks.

Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) avaldas hiljem Ramosele toetust, kinnitades, et portugallane ei teinud US Openi finaalmatšis ühtegi viga ning määras kõik hoiatused ja karistused vastavalt kehtivatele reeglitele.

Williamsit karistati aga turniiri korraldajate poolt reeglite rikkumise eest - ta sai treenerilt tribüünilt juhiseid ja lõhkus reketi - 17 000 dollari suurune rahatrahviga.