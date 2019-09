Serena Williamsi alistanud 19-aastane Andreescu võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli

Andreescu suutis teises setis maha mängida 5:1 eduseisu ja Williams päästa kaks matšpalli, kuid lõpuks võttis kanadalanna siiski selle, mis talle tänast mängupilti arvestades kuuluma pidi. Williams oli liimist lahti, negatiivse kehakeelega ning kohati mõtetega mujal.

Andreescu murdis Williamsi servi kohe esimeses geimis ning omas viit murdepalli ka 10-minutilises seitsmendas geimis. Williams sai esimese murdevõimaluse kohe kaheksandas geimis, kuid kanadalanna päästis murdepalli stiilselt ässaga ja läks servi hoides 5:3 juhtima. Järgmine geim tõi Andreescule pärast tasamängu ka settpalli, mille ta tänu Williamsi topeltveale ka ära kasutas. Avasett 43 minutiga kotis 6:3. Esimese servi õnnestumine Andeescul 84%, Williamsil vaid 50%, äralöögid 12:16, lihtvead 6:14.

Andreescu alustas bravuurikalt ka teist setti, murdes Williamsi kohe teises geimis esimes murdepalli pealt. Serenal läks järgmises geimis vaja nelja murdepalli, et lõpuks teha matši esimene servimurre ja kaotusseisu 1:2 vähendada. Andreescu neljas servimurre viis ta 3:1 juhtima ning 4:1 tuli tabloole nii, et Williams vehkis geimpallil pallist mööda. Järgnes kohe Andreescu servimurre ja seis 5:1. Seitsmendas geimis pani Williams kogu oma jõu mängu, et elus püsida. Kuigi Andreescul oli seisul 40:30 kasutada matšpall, suutis Williams teist murdepalli realiseerides 2:5 järele võtta.