Serena Williams sai Wimbledonis väljaku lõhkumise eest trahvi

Intsident leidis aset enne Wimbledoni turniiri algust, kus ta ühel Wimbledoni väljakul treeningu ajal reketiga lõhkus, mis omakorda ka väljakut kahjustas. Williamsi jaoks on Wimbledoni turniir aga siiamaani möödunud edukalt.

Naiste üksikmängus on ta jõudnud veerandfinaali, kus ees ootab kaasmaalane Alison Riske (WTA 55.). Williams võtab osa ka segapaarismängust, kus ta paariliseks endine meeste esireket Andy Murray (ATP 227.). Williams/Murray on pääsenud teise ringi, kus nende vastasteks on 14. asetusega USA - Prantsusmaa duo Fabrice Martin/Raquel Atawo.

Rahalise trahvi on turniir jooksul teeninud ka meeste maailma kümnes reket Fabio Fognini. Itaallasele määrati 3000 dollari suurune trahv, sest mees kaotas enesevalitsuse kolmanda ringi kohtumises Tennys Sandgreni vastu, mille ta kaotas. Nimelt karjus itaallane mängu ajal, et Wimbledonis võiks pomm plahvatada. Fognini vabandas pärast vahejuhtumit.