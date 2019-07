Serena Williams saatis Naomi Osakale US Openi finaali eest vabanduse

Gunnar Leheste reporter

USA tennisetäht Serena Williams avaldas, et eelmise aasta US Openi finaalis juhtunud intsident kohtunikuga jäi teda niivõrd painama, et ta otsustas oma toonasele vastasele Naomi Osakale sellekohase vabanduse kirjutada.