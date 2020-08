Serena Williams pahandas taas pukikohtunikuga: see pole aus!

Williams sai hoiatuse punktide vahel aja venitamise eest. Vahejuhtumi hetkel oli ta esimeses setis 5:3 ees ja servis setivõidu peale. Geimi seis oli ameeriklanna kasuks 30:0.

Williams tegi kaks järjestikust tagakäeviga ning lõi võrku ka eeskäelöögi, kinkides Sakkarile murdepalli. Akude laadimiseks võtmiseks jalutas ta väljaku ääres asuva nagi juurde, et rätikut võtta, mille peale pukikohtunik Aurelie Tourte talle time violation hoiatuse tegi. Järgmisel punktil lõi ameeriklanna eeskäelöögi pikaks ja kaotas oma servigeimi.

Järgmise pooltevahetuse ajal ütles 23-kordne suure slämmi tšempion Tourte'le: "Ma võtan omaenda rätikut. See pole õiglane. Sa peaksid mulle järgmine kord ütlema, et ma peaks kiiremini mängima. Usu mind, ma teeks seda. Te isegi ei hoiatanud mind ette."

Käimasolevat Western & Southern Openit tuntakse enim Cincinnati turniiri nime all, kuid koroonapandeemia tõttu toodi see turniir tänavu US Openi väljakutele New Yorki. Anett Kontaveit mängib täna sel turniiril veerandfinaalis endise maailma esireketi Naomi Osakaga. Kell 20 algavat kohtumist näeb otse Delfi TV ja Inspira telekanali vahendusel.

