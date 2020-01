Seitse matšpalli (!) päästnud Roger Federer sai Australian Openil ränkraske võidu

Kolmandas setis vajas 38-aastane Federer seejuures 0:3 kaotusseisus meditsiinilist pausi, et kohtumisega jätkata. Šveitsi vanameistrile tegi häda kubemelihas.

Sandgrenil oli kolm matšpalli neljandas setis eduseisul 5:4 ja veel neli matšpalli kiires lõppmängus, kus ta juhtis 6:3, kuid kaotas lõpuks 8:10. Ülipõnev matš kestis kolm tundi ja 28 minutit.

"Vahel on õnne vaja. Seda ma ütlen! Need seitse matšpalli polnud minu kontrolli all. Ma lihtsalt lootsin, et vahest ta ei viruta winner`it. Ma ei vääri seda, kuid siin ma seisan ja olen mõistagi väga õnnelik," sõnas Federer ränkraske võidu järel.

Melbourne`is juba 15. korda poolfinaali jõudnud šveitslase järgmine vastane on kas seitsmekordne Australian Openi tšempion Novak Djokovic (ATP 2.) või Milos Raonic (ATP 35.).