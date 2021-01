Segadus Australian Openi ümber: keegi ei tea, millal lennukid lendavad, sportlasi võõrustava "hotelli" alalised elanikud ähvardavad kohtuga

Tennisejuhid on öelnud, et tahavad tuhatkond mängijat ja nende taustaliiget üle maailma Melbourne'i kohale lennutada tšarterlendudega, kuid täna pole veel mängijatel aimugi, kust ja millal sellised raudlinnud õhku võiksid tõusta.

Briti meedia kirjutas pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul, et nende tennisistidelt on seni vaid küsitud, milliseid lennujaamu nad väljumisel eelistavad. Enamus britte valivad selleks ilmselt Dubai, alternatiiv on ka Los Angeles.

Eesti teine reket Kaia Kanepi viibib aga Eestis. Tema treener Indrek Tustit ütles täna Delfile, et nädala lõpus tahetakse välja lennata, aga kuhu...? Infot pole eestlastelgi. Sama teadmatuses ollakse ka Abu Dhabis, kus alustab sel nädalal hooaega Anett Kontaveit.

Australian Openi korraldajatel on kaelas veel teinegi probleem, mis võib päädida ebamugava kohtulahinguga.