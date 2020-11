Segadus Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste ümber muutub aina suuremaks

Traditsiooniliselt peetakse Austraalias alates detsembri lõpust väiksemaid turniire, kus tippmängijad saavad enne Australian Openit vormi timmida, aga sel korral on võimalused piiratud.

BBC kirjutab, et Victoria osariik - seal asub Austraalia lahtiste võistluspaik Melbourne - ei luba tennisistidel detsembri keskel piirkonda saabuda. Melbourne'is on viimasel ajal olnud koroonaviiruse levik minimaalne, aga sealsed võimud kardavad, et igast maailma nurgast saabuvad sportlased võivad viiruse uuesti riiki tuua. Murelikuks teeb ka hiljutine viirusekolle Adelaide'is.

Austraalia tenniseliit lootis, et kui mängijad saavad detsembri keskel Austraaliasse tulla ja 14-päevase karantiini läbida, on neil piisavalt aega, et turniiriks korralikult valmistuda. BBC andmetel ei kavatse võimud järeleandmisi teha.

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews avaldas lootust, et oodatud võistlus saab siiski toimuda, aga lubadusi ta ei jaganud.

"Usume, et viime Austraalia lahtised ikkagi läbi. Kas mängijad peavad juba detsembris siin olema, on teine asi. Ma pole kindel, kas meie nõudmised tähendavad seda, et võistlust ei toimu," rääkis ta.

Kõige tõenäolisema variandina lükatakse Austraalia lahtised ja soojendusturniirid paari nädala võrra edasi. Esialgse plaani järgi pidi kvalifikatsioon algama 12. jaanuaril ja põhiturniir 18. jaanuaril.