Sarihäälitseja Šarapova tunnistas, et tal kipub mängude järel kurk valutama

Gunnar Leheste reporter RUS

Maria Šarapova Foto: AFP/SCANPIX

Venemaa tennisetäht Maria Šarapova on karjääri algusest peale olnud fännidel pinnuks silmas oma erakordselt valju häälitsemise pärast. Hiljutises intervjuus tunnistas viiekordne slämmivõitja, et sellel harjumusel on ka oma hind.