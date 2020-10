Saksamaa tipptennisist vastas karmidele vägivallasüüdistustele: see kõik on vale

Šaripova väitel üritanud Zverev teda kord isegi padjaga ära lämmatada. See olevat juhtunud eelmise aasta US Openi ajal.

"Jooksin paljajalu hotellist välja. Olin läbi pekstud. Seisin New Yorgi tänaval ega teadnud, mida teha või kuhu minna. Ta üritas mind padjaga lämmatada, peksis mu pead vastu seina ja väänas mu käsi. Sel hetkel ma tõesti kartsin oma elu pärast," kirjutas Šaripova Instagramis.

Venelanna lisas, et tal pole juhtunu kohta tõendeid, sest ta sattus vägivallaohvriks vaid siis, kui jäi Zvereviga kahekesi. "Kuid ma olen valmis läbima valedetektori kontrolli, et oma sõnu kinnitada," jätkas ta.

Zverev vastas neile süüdistustele Twitteris: "Tema sõnad häirisid mind väga. Tunneme teineteist lapsepõlvest saadik, oleme palju asju koos üle elanud. Mul on väga kahju, et ta selliseid avaldusi teeb. Sest need süüdistused ei vasta lihtsalt tõele. Me olime suhtes, kuid see lõppes juba ammu. Ma ei tea, miks ta selliste süüdistustega nüüd välja tuli."

Maailma 7. reketi viimane kallim Brenda Patea avalikustas sel nädalal, et ootab tennisetähe last, kuid kavatseb lapse üksinda üles kasvatada. "Meie suhe jõudis kriisi, sest meil on elule erinev nägemus. Kõik, kes elavad sportlasega koos, peavad alluma," selgitas naine.