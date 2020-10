Saksamaa modell ootab tennisetähe last, kuid kavatseb üksikemaks jääda

Telesaates "Saksamaa järgmine supermodell" kaasa löönud 27-aastane Patea avalikustas lapseootuse uudise tabloidile "Gala".

"Olen 20ndat nädalat rase ja ootan Alexilt last," teatas Patea, kelle suhe Saksamaa tennisekuulsusega sai läbi tänavu augustis.

Modell lisas, et kavatseb lapse üksinda üles kasvatada. Lapse hooldusõiguse jagamine ei tule tema jaoks kõne allagi. "Mitte mingil juhul," kinnitas ta. "Meie suhe jõudis kriisi, sest meil on elule erinev nägemus. Kõik, kes elavad sportlasega koos, peavad alluma."

Patea lisas, et ei vaja tulevikus ka Zverevi rahalist tuge. "Laps polnud planeeritud, kuid ma teen kõik endast sõltuva, et ta kasvaks üles harmoonilises keskkonnas. Olen õnnega koos, et suudan üksinda last kasvatada."

Tänavu US Openil finaali jõudnud 23-aastane Zverev on võitnud auhinnarahadena juba üle 22 miljoni USA dollari.