Saksamaa ametnik: Wimbledoni tenniseturniiri tänavu ei peeta

Turniiri korraldajad on varasemalt teatanud, et Wimbledoni tühjade tribüünide pidada ei soovita ning ka edasilükkamine kaasneb endas probleeme.

"Wimbledoni esindajad on teatanud, et sel kolmapäeval saab juhatus kokku ning siis tehakse lõplik otsus," rääkis Hordorff. "Olen suhelnud ka ATP ja WTA inimestega. Vajalik otsus on juba tehtud ja Wimbledoni turniiri tühistamine saab selgeks sel kolmapäeval. Ühtegi kahtlust siin pole, see on vajalik otsus praeguses olukorras."

Wimbledoni tenniseturniir oli algselt planeeritud 29. juunist 12. juulini.

Märtsi keskel teatasid Prantsusmaa lahtiste korraldajad, et on lükkanud suurvõistluse edasi septembri lõppu. See on omakorda tekitanud küsimuse US Openi osas, mis peaks toimuma 24. augustist 13. septembrini.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!