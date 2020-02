Sabalenka sammus kindla võiduga finaali, Kvitova lülitas konkurentsist maailma esireketi

21-aastane Sabalenka sai poolfinaalis võrdlemisi kindla 6:4, 6:3 võidu venelannast kolleegi Svetlana Kuznetsova üle. Poolfinaal kestis kokku üks tund ja 15 minutit.

Teine poolfinaal Kvitova ja maailma esinumbri Ashleigh Barty vahel kujunes aga tõeliseks põnevuskohtumiseks. Tšehhitar Kvitova võitis avaseti 6:4, kuid kaotas järgmise 2:6. Otsustavas kolmandas setis sai näha kolme servimurret, kusjuures kõik tulid järjestikustes geimides.

Kvitova pääses murdega ette 3:2, kuid Barty vastas sellele kiirelt. Seejärel ei suutnud austraallanna oma servi taaskord hoida ning Kvitova sai kätte vajaliku edu, mida enam maha ei mänginud. Kolmanda seti võitis tšehhitar 6:4 ning seega kogu mängu 6:4, 2:6, 6:4.

Finaal Sabalenka ja Kvitova vahel on kavas laupäeva õhtul kell 17.

ENNE MÄNGE:

Sabalenka (WTA 13.) alistas mäletatavasti teises ringis meie esireketi Anett Kontaveidi. Valgevenelanna läheb püüdma oma karjääri 10. finaalikohta. Poolfinaalides on tema võitude-kaotuste suhe 9-5. Viimane kord üritas ta finaali pääseda jaanuaris Adelaide'is, kuid kaotas siis kahes setis ukrainlannale Dajana Jastremskale.

Veerandfinaalis Belinda Bencici 6:4, 6:4 alistanud venelanna Kuznetsova (WTA 46.) on karjääri jooksul võitnud rohkem tiitleid kui Sabalenka finaale on mänginud, täpsemalt 18. 24 korral on ta pidanud leppima teise kohaga ehk kokku on venelannal finaalikohti 42.

Omavahel on Sabalenka ja Kuznetsova kohtunud kahel korral. Viimati sai 2019. aasta Madridis 7:5, 6:4 võidu Sabalenka, aasta varem kuulus Indian Wellsis 6:4, 6:3 võit Kuznetsovale. Doha veerandfinaalis võitis Sabalenka kolmes setis hiinlannat Saisai Zhengi.