Rumeenia tennisetäht Wimbledoni ärajäämisest: vähemalt saan olla kaks aastat valitsev meister

"Võtan asja positiivselt, sest nüüd saan olla kaks aastat järjest valitsev meister," kommenteeris 28-aastane rumeenlanna suurvõistluse ärajäämist. "Saan ühe aasta veel meistrina elada, mis on tore."

2019. aasta Wimbledoni finaalis Serena Williamsi alistanud Halep on viimased kolm nädalat veetnud kodus Rumeenias. Üleilmse eriolukorra tõttu pole teada, millal tennisemaailmas turniiridega taas algust tehakse. Praeguse seisuga on ATP ja WTA jätnud ära kõik võistlused kuni juuli keskpaigani.

"Halvim stsenaarium minu peas on, et kogu hooaeg tühistatakse," arutles Halep. "Olen kindel, et saame praegusest perioodist üle, kui püsime ohutult kodus. Arvan, et paus venib juulikuust veel edasi. Loodame US Openi (31. august - 13. september) toimumise peale, aga midagi kindlat pole, sest praegu on New Yorgis rasked ajad."