Rootsi tenniselegend: Nadal on ainus, kes suudab suure slämmi turniiril Djokovicile vastu saada

"Rafael Nadal on ainus mängija, kes on võimeline Novakit suure slämmi turniiril kolme seti võiduni peetavas kohtumises alistama," rääkis Wilander Eurospordi vahendusel. "Meil on vaja, et poolfinaalides mängiks keegi muu kui Rafael, Novak, Roger (Federer) ja Stan (Wawrinka).

54-aastane rootslane lisas, et Federeri ta tänavusel US Openil enam suurfavoriidiks ei pea. "Ma arvan, et Rogeri-suguse mängija jaoks on kõige keerulisem mängida järjest seitse rasket matši. Vahet pole, missuguse stiiliga sa mängid. Tugeva serviga tennisisti vastu võib ikka probleeme tulla."

Järgmisel nädalal algavale US Openile läheb tiitlikaitsjana vastu Novak Djokovic.