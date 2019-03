Roger Federer võitis karjääri sajanda tiitli

Üks tund ja üheksa minutit kestnud Dubai turniiri finaalis alistas Federer 20-aastase kreeklase Stefas Tsitsipase (ATP 11.) 6:4, 6:4. Kusjuures viimase omavahelise kohtumise oli võitnud kreeklane, kui lõpetas tänavuse aasta Australian Openi kaheksandikfinaalis Federeri teekonna.

Oma esimese ATP tiitli võitis šveitslane 2001. aasta veebruaris.

"See on minu unistuse täitumine," sõnas Federer, kes tõuseb ühtlasi esmaspäeval maailma edetabelis neljandaks. "Olen väga õnnelik. On tore, et minu kaheksas tiitel Dubais osutus minu karjääri sajandaks tiitlivõiduks."

Meestest on sellise tähiseni jõudnud veel ameeriklane Jimmy Connors, kes võitis 109 tiitlit. Kõigi aegade rekord kuulub 169 triumfiga Martina Navratilovale.