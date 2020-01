Roger Federer vastas kliimaaktivisti Greta Thunbergi süüdistusele

Melbourne'is aasta esimeseks suure slämmi turniiriks valmistuv Federer leidis treeningute kõrvalt aega, et Thunbergi pahameelele vastata, saates Reutersile sellekohase avalduse.

"Nelja väikse lapse isana ja tulihingelise universaalse hariduse toetajana austan ja imetlen ma noorte kliimaliikumist väga ning ma olen tänulik, et kliimaaktivistid meid oma käitumist hindama ja innovaatilisi lahendusi otsima sunnivad," ütles Federer.

"Nad on väärt seda, et neid kuulataks. Hindan, et mulle minu eraisiku vastutust meelde tuletatakse. Sportlase ja ettevõtjana olen ma pühendunud selle priviligeeritud positsiooni kasutamisele oma sponsoritega dialoogi pidamiseks."

Sõna võttis ka Credit Suisse, mille esindaja ütles: "Globaalse soojenemisega võitlemine on tähtis. Credit Suisse austab sõnavabadust kui demokraatlikku põhiõigust. Kuid oma töötajate, klientide ja filiaalide kaitsmiseks ei tolereeri me ebaseaduslikke rünnakuid nende pihta, sõltumata sellest, kes neid teeb ja mis on nende motiviid."