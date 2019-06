Roger Federer triumfeeris Halle turniiril kümnendat korda

Šveitslasel kulus Goffini alistamiseks üks tund ja 25 minutit. Ühtlasi oli tegu juba kümnenda (!) Halle turniiri võiduga Federeri jaoks. Kogu karjääri jooksul on 37-aastane tennisist võitnud nüüdseks koguni 102 turniiri.

"See on uskumatu tunne. Kui ma esmakordselt siin mängisin, poleks ma osanud loota, et võidan siin kunagi kümnenda tiitli," vahendas BBC šveitslase sõnu.

Halle on esimene võistlus, kus Federer triumfeerinud vähemalt kümnel korral. Sellele järgnevad Basel Open (9) ja Dubai lahtised (8) ning Wimbledon (8). Federeri jaoks järgmine turniir ongi 1. juulil algav Wimbledoni suure slämmi turniir.