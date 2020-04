Roger Federer tegi pretsetenditu ettepaneku, mis muudaks oluliselt maailma tenniseelu

Šveitslase sõnul on paljude jaoks segadust tekitav, et mehed ja naised võistlevad kahe erineva katuseorganisatsiooni egiidi all. Ta pakkus välja, et ATP ja WTA võiksid ühineda üheks alaliiduks.

"Lihtsalt mõtlen... Kas ma olen ainus, kes arvab, et meeste ja naiste tennisel oleks aeg ühineda? Ma kujutan ette, et WTA ja ATP võiksid üheks saada. Ma ei räägi võistluste ühildamisest, vaid kahe turniire korraldava alaliidu ühinemisest," kirjutas Federer oma Twitteri kontol umbes tund aega tagasi.

Federeri kommentaar on niivõrd värske, et ükski tenniseametnik pole seda ettepanekut veel meedias kommenteerinud. Tippmängijatest reageeris ideele esimesena austraallane Nick Kyrgios, kes vastas vaid ühe sõnaga: "Jah."

Rumeenlannast maailma teine reket Simona Halep kirjutas Federeri kontole kommentaariks: "Sa pole ainuke."