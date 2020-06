Roger Federer avaldas, kuidas ta on nii kaua püsinud tipus

Federer elas hiljuti läbi topeltlõikuse, mis on sundinud teda tennisest eemal olema. Sellegipoolest teab šveitslane saladust, kuidas pikalt tipus püsida. Hiljutises intervjuus avaldas mees, et ta magab väga palju.



“Kui ma ei maga 11-12 tundi päevas, on midagi halvasti. Kui ma ei saa neid tunde kätte, teen endale liiga,” avaldas maailma endine esireket.

Roger Federer on võitnud rohkem Suure Slämmi turniire kui keegi teine (20). Kokku on ta finaalides mänginud 31 korral. Federer on võitnud olümpiamängudel meeste paarismängu kulla ning individuaalmängu hõbeda.

Šveitsi tennisist on oma karjääri jooksul viibinud ATP-tabeli tipus lausa 310 nädalat, mis tähistab samuti rekordit.