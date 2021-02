REUTERSI VIDEO | Kas Williams jättis tennisepublikuga hüvasti? Vaata, mida pisarates ameeriklanna pressikonverentsil vastas!

39-aastane Williams kaotas maailma kolmandale reketile Naomi Osakale 3:6, 4:6.

Delfi toob kogu Williamsi pressikonverentsi transkriptsiooni eesti keeles lugejateni. Usutlus kestis vaid kolm ja pool minutit, sest Williams ütles viimasele küsimusele vastates "Mulle aitab!" ja lahkus saalist.

Olid sa täna üldse mängu jooksul närvis?

Ma ei ütleks, et ma närvis olin, ei.

Mis sa arvad, mis täna määravaks sai?

Määravaks said vead. Ma tegin täna nii palju vigu, seega...

Ausalt, mul oli võimalusi, kus ma oleksin võinud võita. Ma oleksin võinud 5:0 juhtida. Ma tegin lihtsalt liiga paljuvigu.

Oleksid sa arvanud, et sa ei tee esimeses setis ühtegi eeskäe äralööki?

Jah, aga ma tegin palju eeskäe lihtvigu. See oli minu jaoks üks suur vigade päev.



Serena Williams tegi poolfinaalis 12 äralööki ja 24 lihtviga, Naomi Osaka vastavalt 20 ja 21. Foto: Zuma Press/Scanpix



Kuidas sa end täna hommikul tundsid? Kuidas su soojendus läks? Tundsid sa, et lööd palli hästi?

Jah, see tundus hea. Ma tundsin, et ma löön hästi. Ma lõin kogu selle turniiri jooksul hästi. Isegi paar esimest geimi mängisin ma hästi. Isegi siis oli mul nii palju võimalusi.

Jah, seega see oli lihtsalt... Ma ei tea. Jah, lihtsalt liiga palju lihtsaid eksimusi. Mitte, et ma täna hoos oleks olnud, aga need olid lihtsalt lihtsad, lihtsad eksimused.

Mida sa nendest viimasest paarist nädalast kaasa võtad, et isiklikult järgmised kuus kuud tennisega jätkata? Ja ka sport üldisemalt - kuidas sa selle kogemuse ja need komplikatsioonid kokku võtaksid?

Ma pole sellele väga palju mõelnud. Aga ma arvan, et eelmise aasta pandeemia läbi teha oli kahtlemata huvitav. Seega mul on sellest juba väike kogemus all, ma pakun. Aga jah, need on asjad, millele ma väga mõelnud ei ole.

Su väljakult ära minemine oli natuke kõrvetav hetk. Sa panid oma käe südame peale. Mis su peast tol hetkel läbi käis?

Ma ei tea. Austraalia publik on nii imeline, seda oli kena näha.



Foto: Zuma Press/Scanpix



Mõned inimesed mõtlesid, et sa jätsid justkui hüvasti.

Ma ei tea. Kui ma kunagi hüvasti jätan, siis ma ei ütle seda kellelegi (naeratab). Seega...

Mis sa arvad, mis need lihtvead põhjustas. Kuni selle ajani mängisid sa ju päris hästi. Oli see lihtsalt üks "halb päev kontoris"?